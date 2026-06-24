Tech, Perrinello (Eth): "dopo l'Ai inizierà era quantum computing'

"I meeting sono sempre importanti e un incontro come quello di oggi, in cui si incontrano persone molto orientate ad applicazioni tecnologiche e pratiche, è ancora più importante. E' un momento topico quello che stiamo vivendo, non solo per la situazione politica attuale poco stabile, ma anche per l'intelligenza artificiale, che sta avendo un impatto molto forte su questi aspetti e non so se un quantum computing nel futuro avrà un impatto simile a quello che l'intelligenza artificiale sta avendo al momento. Molti degli studi che abbiamo fatto non sarebbero stati possibili senza Ai". Così Michele Parrinello, Professore di scienze computazionali all'università della Svizzera italiana e al Politecnico Federale Eth di Zurigo, alla World Tech Conference 2026 a Milano, il forum globale multi-stakeholder che unisce AI, Blockchain, Chemical, Deep-Tech, Energy, Pharma, Physics, Quantum per costruire l'Architettura della prossima Civiltà Scientifica.