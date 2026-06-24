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Tragedia di Senago, gip concede domiciliari a ragazzo alla guida: "Ha cercato di aiutare amici"

Nell'auto finita nel canale Villoresi avevano perso la vita tre giovani amici. Il 18enne: "Mi scuso con le famiglie delle vittime"

Il luogo dlel'incidente - (Vigili del fuoco)
Il luogo dlel'incidente - (Vigili del fuoco)
24 giugno 2026 | 17.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La giudice per le indagini preliminari di Milano, Maria Beatrice Parati, ha convalidato l'arresto e disposto gli arresti domiciliari per Gabriele P., il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre amici (Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi) che, insieme ad altri sei, viaggiavano sull'Audi A2 precipitata nel canale Villoresi a Senago (Milano). Assistito dall'avvocata Martina Isella, il giovane - accusato di omicidio stradale plurimo aggravato - che all'alba di domenica mattina guidava l'auto finita fuori strada potrà quindi lasciare il carcere di San Vittore.

Un ragazzo appena maggiorenne, incensurato e che ha tentato di aiutare gli amici rimasti intrappolati nell'auto. Sono questi gli elementi che hanno portato la giudice a questa decisione, sebbene abbia riconosciuto il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio (per i quali il pubblico ministero Rosario Ferracane aveva chiesto il carcere). Il giovane, a dire degli stessi amici rimasti feriti nell'incidente, aveva tentato di salvare la 17enne Camilla Copparoni.

e, il giovane si era avvalso della facoltà di non rispondere e nelle brevi dichiarazioni spontanee aveva chiesto scusa alle famiglie delle vittima. Il pubblico ministero aveva chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere sulla base del pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. "Mi scuso con le famiglie delle vittime", ha detto Gabriele P. davanti alla giudice.

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tragedia di Senago tragedia senago 18enne tragedia senago morti tre giovani
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