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Tech: Rovizzi (Open GateItalia), 'apprezziamo lo sforzo della Commissione europea'

23 luglio 2026 | 16.13
Redazione Adnkronos
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"Sicuramente alcuni provvedimenti, visti in prospettiva, ci danno l'evidenza che gli operatori sul campo, da chi gestisce i data center e le reti cloud a chi si occupa di telecomunicazioni e servizi avanzati alle imprese, devono fare i conti con un sistema che non può essere contraddittorio. Alcuni di questi elementi dovranno essere mitigati o gestiti in modo diverso; nonostante questo, lo sforzo della Commissione di adeguare la politica industriale europea in questo difficilissimo momento geopolitico va sicuramente apprezzato". Sono le parole di Laura Rovizzi, Amministratore Delegato di Open GateItalia, in occasione dell'evento 'Tecnologia, potere, regole: la nuova partita della sovranità europea', organizzato da Adnkronos e Open GateItalia, presso Palazzo dell'Informazione a Roma.

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