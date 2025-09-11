circle x black
Cerca nel sito
 

Terzo settore: in cinque anni solida crescita complessiva dei lasciti solidali

11 settembre 2025 | 14.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Lascito Solidale – La bellezza che resta". Questo il titolo dell'evento organizzato dal Comitato Testamento Solidale a Roma, in occasione della Giornata Internazionale del Lascito Solidale, nel corso del quale sono stati presentati i risultati di una ricerca promossa dal Comitato Testamento Solidale sotto la direzione dell'Istituto Walden Lab e in collaborazione con VITA, condotta su circa 200 realtà del Terzo Settore riguardo il fenomeno dei lasciti testamentari in Italia negli ultimi 4 anni, con dati, volumi e tendenze significative. Dal report, infatti, è emerso che nel quinquennio 2020-2024 il trend relativo ai lasciti solidali è in solida crescita, anche se il panorama geopolitico attuale

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Prezzi degli alimenti tornano a crescere dopo due mesi: burro, olio e riso al top
News to go
Nasa, su Marte indizi di vita passata
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza