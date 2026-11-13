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Testa (Borsa Italiana): "100 anni di quotazione Fnm messaggio di fiducia e longevità"

All’evento per le celebrazioni del centenario: "Il mercato è un socio paziente che permette all’azienda di evolversi"

Fabrizio Testa, Ceo Borsa Italiana - (Foto Adnkronos)
Fabrizio Testa, Ceo Borsa Italiana - (Foto Adnkronos)
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13 novembre 2026 | 14.20
Giselda Curzi
LETTURA: 1 minuti

“Siamo orgogliosissimi di ospitare oggi Fnm per festeggiare i cento anni dalla prima quotazione. È un grande messaggio di fiducia, di longevità e della possibilità di crescere attraverso il mercato. Il mercato è un socio paziente, che permette all'azienda di crescere, evolversi e trasformarsi e questa è proprio la storia di Fnm”. È quanto affermato da Fabrizio Testa, Ceo Borsa Italiana, all’evento ‘100 anni di mercato, di territorio e di futuro’, organizzato oggi a Milano dal Gruppo Fnm per celebrare il centenario della quotazione in Borsa.

L’evoluzione di Fnm passa anche “dal nuovo progetto dei motori a idrogeno, che hanno la grande qualità di non richiedere la sostituzione dell'intera infrastruttura - sottolinea Testa - riuscendo così a rimpiazzare i mezzi diesel con questa modalità alternativa e totalmente sostenibile”, concludeTesta.

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