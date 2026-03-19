Torri tlc, il Centro economia digitale: “Opportunità ma servono regole chiare”

La joint venture tra Tim e Fastweb-Vodafone per la costruzione di 6.000 nuove torri mobili in Italia apre una nuova fase per il settore delle telecomunicazioni, ma pone anche interrogativi rilevanti sul piano industriale e regolatorio.

Secondo il Centro economia digitale (Ced), l’operazione ha una logica industriale comprensibile e può produrre benefici concreti, soprattutto nei territori dove la copertura della rete mobile è ancora insufficiente. Allo stesso tempo, però, richiede una governance chiara per evitare effetti distorsivi sul sistema.

Un settore strutturalmente fragile

Il punto di partenza è il contesto europeo. Il settore delle telecomunicazioni, in Italia come nel resto dell’Ue, soffre da anni di una frammentazione che comprime i margini e limita la capacità di investimento.

A differenza dei modelli nordamericani e asiatici, dove pochi grandi operatori operano su scala ampia e integrata, in Europa la pluralità di player ha reso più difficile sostenere cicli di innovazione ambiziosi.

In questo quadro, il dibattito europeo si sta orientando verso il consolidamento tra operatori. L’accordo tra Tim e Fastweb-Vodafone segue invece una strada diversa: quella dell’integrazione verticale, puntando a razionalizzare i costi e riequilibrare i margini.

Dove l’operazione crea valore

I benefici più evidenti emergono nelle aree dove la rete è ancora carente. Distretti industriali, corridoi infrastrutturali, zone rurali e montane rappresentano ancora oggi punti deboli della connettività italiana.

In questi contesti, la costruzione di nuove torri non duplica infrastrutture esistenti, ma colma un gap reale, abilitando la digitalizzazione delle filiere produttive e migliorando la competitività del territorio.

“Ci sono elementi positivi concreti: esistono aree del territorio produttivo italiano che attendono da troppo tempo una copertura adeguata, e in quei contesti la costruzione di nuova infrastruttura è un investimento legittimo e necessario”, osserva Rosario Cerra, presidente del Centro economia digitale.

La nuova infrastruttura, progettata per tecnologie avanzate come 5G evoluto, edge computing e Internet of things, si inserisce inoltre negli obiettivi del Decennio digitale europeo e può favorire una maggiore efficienza nel breve periodo.

I rischi nel medio-lungo periodo

Accanto a queste opportunità, il Ced richiama però l’attenzione sui rischi legati alla duplicazione infrastrutturale.

“Nei segmenti già coperti, la duplicazione di infrastrutture passive a costi fissi elevati rischia di generare inefficienze sistemiche nel medio-lungo periodo, sottraendo capitali ai veri layer dell’innovazione”, avverte Cerra.

Il punto non è tanto la legittimità industriale dell’operazione, quanto il suo impatto sistemico: i benefici competitivi nel breve periodo e i costi nel lungo non sono in contraddizione, ma si manifestano su orizzonti temporali diversi e devono essere gestiti con strumenti adeguati.

Il nodo della governance

Per questo, il Centro economia digitale invita le istituzioni a intervenire con una cornice di policy chiara.

“Il nostro auspicio è che le Istituzioni accompagnino questo piano con criteri chiari, orientando i nuovi siti verso le aree non adeguatamente coperte e garantendo un regime di open access che trasformi l’infrastruttura in una piattaforma aperta”, sottolinea Cerra.

Tra le indicazioni: orientare gli investimenti, favorire l’accesso aperto e promuovere un confronto tra tutti gli operatori prima della finalizzazione dell’accordo.

Non solo. Il giudizio delle autorità, sottolinea il centro, non dovrebbe limitarsi alla dimensione antitrust, ma includere una valutazione più ampia di coerenza industriale e sicurezza economica nazionale.

Una partita strategica per il sistema Paese

L’operazione sulle torri si inserisce in una partita più ampia, che riguarda la capacità dell’Italia e dell’Europa di rafforzare la propria autonomia tecnologica e industriale.

Per il Ced, il punto non è scegliere tra apertura e protezione, ma costruire un equilibrio tra competizione, efficienza e visione strategica. Una sfida che passa, inevitabilmente, anche dalla qualità delle regole.