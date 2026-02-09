Toto-nomine: Leonardo e le altre, match per 'poltronissime' partecipate

La partita per le 'poltronissime' nelle partecipate statali entra nel vivo: oggi si apre la raccolta delle candidature agli organi sociali delle società direttamente partecipate dal ministero dell'Economia, intanto il toto-nomine per le posizioni apicali dovrebbe essere al centro di un vertice di maggioranza atteso per domani. Febbraio è un mese cruciale per trovare la sintesi sui posti chiave, poi i nominativi saranno al vaglio delle assemblee.

Oltre alle big 'sisters', Leonardo, Eni, Enel, Poste quest'anno vanno rinnovate quasi un centinaio di poltrone tra Consigli di amministrazione e collegi sindacali, in tutto 21 società partecipate direttamente dal Mef.

Si tratta di Amco (99,78%) Cda; Banco Mps (4,863%) Cda e collegio sindacale; Consap (100%) Cda e collegio sindacale; Enav (53,28%) Cda; Enel (23,59%) Cda; Eni (2,084%) Cda e collegio sindacale; Equitalia Giustizia (100%) Cda e collegio sindacale; Gse (100%) collegio sindacale; Ferrovie dello Stato italiane 100%) collegio sindacale; Invitalia (100%) collegio sindacale; Ipzs (100%) Cda e collegio sindacale; Leonardo (30,20%) cda; Mefop (57,250%) cda e collegio sindacale. E ancora Pagopa (100%) amministratore unico; Poste italiane (29,26%) cda; Ram (100%) amministratore unico; Sogesid (100%) cda; Sogin (100%) cda e collegio sindacale; Sport e Salute (100%) cda e collegio sindacale; Stretto di Messina (55,16%) cda e collegio sindacale ed, infine, Sviluppo Lavoro Italia (100%) cda. (di Luana Cimino)