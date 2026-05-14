Trasporti: al Transpotec-Nme Asstra delinea il futuro della mobilità collettiva

A Fiera Milano, l'apertura di Transpotec Logitec e Nme ha visto protagonista Asstra nel delineare il futuro della mobilità collettiva. Il presidente Andrea Gibelli ha sottolineato come i fondi del Pnrr e del Fondo nazionale trasporti abbiano accelerato la transizione digitale ed energetica del settore. Grazie a progetti ad alto tasso tecnologico già avviati, l'obiettivo è ora far evolvere il Tpl (Trasporto pubblico locale) massimizzando i benefici ambientali, sociali ed economici per l'intero sistema Paese.