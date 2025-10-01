circle x black
Trasporti, Gibelli (Asstra): "450 mln risparmiati con l’idrogeno"

Il presidente ad Expo Ferroviaria: “Impatti ambientale e sociale ridotti al minimo”

Trasporti, Gibelli (Asstra):
01 ottobre 2025 | 15.47
Redazione Adnkronos
"L’Idrogeno è un cambio di paradigma che ci rende orgogliosi: le aziende associate Asstra stanno già lavorando su questa tecnologia che rappresenta un nuovo parametro di sostenibilità economica, sociale e ambientale”. Lo ha detto oggi a Rho Fiera Milano, Andrea Gibelli, presidente di Asstra, l’Associazione italiana di trasporto pubblico locale, aprendo il convegno ‘I 200 anni della ferrovia moderna: dal vapore all’idrogeno’, organizzato dall’associazione a Expo Ferroviaria 2025.

“Le gallerie nate per il vapore nel secolo scorso – ha spiegato – offrono le condizioni per essere utilizzate anche con l’idrogeno: con adeguamenti tecnologici e senza modifiche strutturali è stato possibile stimare un risparmio di 450 milioni di euro, con impatti ambientali e sociali ridotti al minimo. Un segnale che le aziende del settore ferroviario possono essere all’avanguardia”

Gibelli ha quindi richiamato il tema delle risorse: “Il Tpl muove oltre 4,5 miliardi di passeggeri l’anno, è la metropolitana d’Italia. Serve continuità negli investimenti dopo il Pnrr: il Fondo nazionale trasporti resta fondamentale per sostenere l’ossatura del sistema”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
idrogeno trasporti pubblici locali sostenibilità economica sociale e ambientale
