circle x black
Cerca nel sito
 

Trasporti: Gibelli (Fnm), 'tempi di attraversamento ridotti con collegamento Malpensa-Gallarate'

22 gennaio 2026 | 15.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Inauguriamo oggi un'importante infrastruttura, il collegamento Malpensa-Gallarate, che consentirà di ridurre decisamente i tempi di attraversamento". Sono le parole del presidente del Gruppo Fnm, Andrea Gibelli, all'inaugurazione dell'opera - coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo - che collega il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. L'opera è stata promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord,  società del Gruppo Fnm. 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video
Valentino, commozione e fiori bianchi alla camera ardente - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza