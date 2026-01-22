Trasporti: Gibelli (Fnm), 'tempi di attraversamento ridotti con collegamento Malpensa-Gallarate'

"Inauguriamo oggi un'importante infrastruttura, il collegamento Malpensa-Gallarate, che consentirà di ridurre decisamente i tempi di attraversamento". Sono le parole del presidente del Gruppo Fnm, Andrea Gibelli, all'inaugurazione dell'opera - coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo - che collega il Terminal 2 dell'aeroporto di Milano Malpensa e Gallarate, lungo la linea ferroviaria del Sempione. L'opera è stata promossa, coordinata e gestita da Ferrovienord, società del Gruppo Fnm.