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Trasporti, Lucente (assessore Trasporti Lombardia): "Avanti con bigliettazione digitale"

“Per settembre mi auguro che partiremo, almeno nelle province di Milano e di Monza e Brianza, per poi estenderlo a tutta la Lombardia”

Franco Lucente - (Foto Adnkronos)
Franco Lucente - (Foto Adnkronos)
13 maggio 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Gli spunti che trarremo da questo importante convegno ci daranno la possibilità di andare avanti su quella che definisco la rivoluzione generale del sistema trasportistico lombardo, cioè sulla bigliettazione digitale. Ci stiamo lavorando: per settembre mi auguro che partiremo, almeno nelle province di Milano e di Monza e Brianza, per poi estenderlo a tutte le province della Lombardia, così da avere un sistema integrato su tutto il trasporto pubblico locale”. Ad affermarlo Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, durante il convegno ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’, organizzato all’Acquario Civico di Milano dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano.

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Se il tema dell’incontro è il ruolo degli ingegneri di fronte alle grandi sfide globali, Lucente lo ha affrontato dal punto di vista della mobilità: “Nel sistema regionale del trasporto abbiamo fatto tanto, soprattutto in termini di innovazione, di neutralità tecnologica. Abbiamo lavorato sul cambio della flotta, in termini di trasporto su ferro e su gomma, ma abbiamo lavorato anche sul sistema per cambiare i battelli”, ha ricordato l’assessore. Ora però “dobbiamo essere sinergici e coesi”, ha poi aggiunto, “per rendere la Lombardia competitiva con il resto del mondo. Lo stiamo già dimostrando nel sistema ferroviario: durante le Olimpiadi abbiamo toccato una puntualità fino al 97%, cosa che non si vedeva da molto tempo”.

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Tag
bigliettazione digitale trasporti pubblici locali mobilità sostenibile
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