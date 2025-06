Trasporti, Pettinelli (Azienda Veneziana Mobilità): “Transizione ecologica Tpl dovere sociale e giuridico”

“Il trasporto pubblico locale è parte e deve essere parte del processo di transizione ecologica. È un dovere sociale adeguarsi e entrare a far parte del processo. È anche un dovere giuridico, per le direttive europee che obbligano la pubblica amministrazione a rispettare i piani e programmi per l'efficientamento energetico”. Sono le parole di Paolo Pettinelli, presidente Azienda Veneziana della Mobilità, partecipando alla seconda giornata di lavori del 19° Convegno nazionale dell’Associazione trasporti, a Roma.