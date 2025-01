Treni più sicuri grazie al piano d’azione del Gruppo Fs ed Fs Security

Il Gruppo Ferrovie dello stato, tramite FS Security, società dedicata alla sicurezza, tra il 25 novembre e il 25 dicembre ha condotto l’operazione ‘Natale più sicuro’, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei passeggeri e dei lavoratori del Gruppo FS, che ha coinvolto 250 membri di FS Security che hanno presidiato 24 linee considerate più a rischio, come la Milano-Verona, la Milano-Genova, la Milano-Brescia, la Bologna-Piacenza, la Venezia-Udine, la Firenze-Viareggio, la Roma-Nettuno, la Reggio Calabria-Lamezia, la Napoli Campi Flegrei-Salerno e in Sicilia la Palermo-Termini Imerese e la Messina-Patti. Le criticità riscontrate includono furti a bordo, evasione tariffaria, alta affluenza, aggressioni al personale, atteggiamenti intemperanti e pericolosi, specialmente da parte di gruppi giovanili, e presenza di estranei lungo la linea ferroviaria. Grazie al piano d’azione sono stati monitorati circa 14mila treni e 363 stazioni. 3.140 i treni con il personale di Fs security a bordo mentre quelli in cui è stato effettuato il controllo delle persone prima di salire a bordo sono stati oltre 10.500, registrando, tra gennaio e dicembre 2024 un + 99% di protezione degli asset, +21% di passeggeri controllati; +19% di treni monitorati attraverso attività di verifica degli accessi e a bordo dei mezzi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.