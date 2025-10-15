circle x black
Trevisan (Psn): "550 pubbliche amministrazioni già migrate sul cloud sovrano italiano"

“In Italia non esiste nulla di paragonabile: un’infrastruttura sovrana, con dati e operazioni gestite in sicurezza, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato”

Trevisan (Psn):
15 ottobre 2025 | 09.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il Polo Strategico Nazionale è nato tre anni fa come una startup pubblica, e oggi conta oltre 550 pubbliche amministrazioni contrattualizzate: 230 hanno già completato la migrazione al cloud sovrano italiano”, ha dichiarato Paolo Trevisan, chief technology and information officer del Psn, durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025.

“Stiamo digitalizzando in parallelo altre 100 amministrazioni, con una forte presenza del settore sanitario, che rappresenta il 35% dei nostri utenti”, ha spiegato.

Trevisan ha sottolineato che “in Italia non esiste nulla di paragonabile: un’infrastruttura sovrana, con dati e operazioni gestite in sicurezza, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato”.

