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Turismo e sviluppo: Foti 'Ponte sullo Stretto fondamentale per l'Alta Velocità'

19 marzo 2026 | 17.04
Redazione Adnkronos
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"Se si viene qui da un qualsiasi posto del mondo, lo si può fare solo se si collega Roma a Reggio Calabria, con una stabilità e con un numero di voli pari a quello del passato. Il mancato completamento della Salerno-Reggio Calabria che risale ai tempi dei Governi Renzi e Gentiloni (mancano 8 chilometri e nessuno ha detto niente) è stata una beffa" -dichiara Nino Foti, presidente della Fondazione Magna Grecia, nel corso due giorni "Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell'offerta turistica" organizzata a Scilla. "Naturalmente siamo favorevolissimi al ponte sullo Stretto, perché l'Alta Velocità non potrà mai arrivare in Calabria se non c'è il collegamento stabile tra la Sicilia e l'Europa".

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