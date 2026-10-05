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Turismo: Mazzi, 'Mare e turismo risorse chiave, al lavoro su riforme e semplificazioni'

05 ottobre 2026 | 14.46
Redazione Adnkronos
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"L'Italia vanta oltre 8mila chilometri di coste e una vocazione turistica e marittima naturale che deve essere riconosciuta a tutti i livelli, compreso quello europeo, dove occorre affermare con forza la centralità del turismo come vera e propria industria economica. Il Governo Meloni è in prima linea su questo fronte e la presenza al Salone risponde alla volontà concreta di ascoltare le imprese del comparto. Le richieste del settore in materia di semplificazione, decreti e riforme sono chiare e in molti casi lapalissiane: è necessario superare i blocchi burocratici del passato e garantire norme snelle per far correre le aziende. Il Ministero lavorerà a stretto contatto con la filiera in vista di una stagione straordinaria che vedrà il mare italiano al centro della scena internazionale con le grandi regate dell'America's Cup che uniranno Napoli, Genova e il paese in un grande progetto di attrazione turistica". Lo ha dichiarato Gianmarco Mazzi, Ministro del Turismo, intervenendo alla 'XII Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero e Marittimo', promossa da Federturismo Confindustria e Confindustria Nautica al 66esimo Salone Nautico di Genova, in programma fino al 6 ottobre sotto lo slogan 'We are made of sea'.

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