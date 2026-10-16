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Turismo, Sacco (LazioCrea): "'In Lazio-be excellence. Lazio tourism market' importante per piccole realtà"

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16 ottobre 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
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Negli spazi del Wegil di Roma, la prima edizione di 'In Lazio-be excellence. Lazio tourism market', la manifestazione dedicata alla promozione delle eccellenze turistiche, culturali e territoriali del Lazio, con l'obiettivo di rafforzare la presenza della regione sui mercati nazionali e internazionali. Per il presidente di LazioCrea, Giuseppe Sacco, il sostegno delle istituzioni è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo economico, unici rimedi per contrastare il fenomeno dello spopolamento.

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In Lazio be excellence. Lazio tourism market Giuseppe Sacco LazioCrea Regione Lazio
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