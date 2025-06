Turismo, Vis factor: "Settore promosso dal 72% degli italiani online"

Gli italiani sui social network esprimono un sentiment positivo del 72% verso il turismo nel Belpaese, ma quando si parla del fenomeno dell’overtourism la situazione si ribalta e a prevalere è un sentiment negativo del 71%. È quanto emerge dal report realizzato da Vis Factor, società leader a livello nazionale nella consulenza strategica, attraverso Human, la propria piattaforma di web e social listening sviluppata con algoritmo a base semantica italiana, presentato in occasione dell’apertura della terza edizione della rassegna Capri D’Autore (in corso oggi e domani a Capri) alla presenza del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

L’analisi, che ha monitorato oltre 135 mila menzioni che hanno generato 11,3 milioni di interazioni sui principali social network, ha messo in evidenza una crescente preoccupazione rispetto alla sostenibilità del turismo di massa (25%), alla qualità della vita nelle località turistiche (22%), alla gestione dei flussi turistici (20%) e all’impatto ambientale del turismo di massa (13%). Pur riconoscendone l’effetto positivo sull’economia locale (17%), le emozioni prevalenti associate all’overtourism sono fortemente polarizzate: frustrazione (29%), preoccupazione (19%), stupore (17%) e delusione (12%). Una tendenza che si ribalta, in senso positivo, quando si allarga il discorso al turismo nel suo complesso. In questo caso, infatti, le emozioni prevalenti sono: gioia (24%), stupore (19%), nostalgia (16%) e orgoglio (12%). Quanto ai concetti maggiormente ricorrenti, sono unicità dell’esperienza turistica in Italia (27%), autenticità e trappole turistica (22%), costi elevati (20%), overtourism (17%) e turismo sostenibile (11%). Le parole utilizzate con maggiore frequenza dagli utenti in commenti e post sono, invece, turismo (14%), weekend (7%), vacanze (5%), Italia (4%) e agosto (4%).

“Il turismo è l’argomento che online ottiene il sentiment positivo più alto, insieme alla cultura”, ha commentato Tiberio Brunetti, fondatore di Vis Factor, intervenendo nel corso della rassegna Capri D’Autore. “Gli italiani sono felici e orgogliosi di passare le vacanze all’interno dei confini nazionali e c’è un’attrattività internazionale sempre crescente. Ottimi segnali per un settore in forza e in ascesa. Discorso a parte sull’overtourism che, va detto, rappresenta una piccola percentuale del territorio. In questo caso c’è da lavorare tenendo come obiettivo la qualità della vita dei residenti e l’esperienza positiva dei turisti. Probabilmente bisogna lavorare su un cambio di paradigma tra gli operatori del settore dei luoghi colpiti dall’overtourism: puntare sulla qualità dell’offerta più che sulla quantità della domanda può essere la scelta vincente”.