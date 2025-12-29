circle x black
Tyrrhenian Link, nuovo record mondiale per Terna: posato cavo sottomarino a 2.150 metri di profondità

29 dicembre 2025 | 13.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Terna, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, ha stabilito un nuovo record mondiale durante la posa del primo tratto del Ramo Ovest del Tyrrhenian Link, installando per la prima volta un cavo di potenza in corrente continua ad alta tensione a 2.150 metri di profondità tra Sicilia e Sardegna. L'operazione, realizzata dal Gruppo guidato dall'ad e dg Giuseppina Di Foggia in collaborazione con Nexans, rappresenta un traguardo tecnologico senza precedenti. Con una lunghezza di circa 970 km e una potenza di 1.000 MW, il progetto prevede un investimento complessivo di 3,7 miliardi di euro. L'opera rafforzerà la sicurezza e l'integrazione del sistema elettrico nazionale, contribuendo in modo decisivo alla transizione energetica e agli obiettivi di decarbonizzazione.

