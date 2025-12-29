circle x black
Autostrade, rincari da gennaio 2026: Consulta blocca ricorso Mit

Semaforo rosso della Corte costituzionale a tariffe congelate, Art ha determinato adeguamento a inflazione pari a +1,5%

Casello autostradale - (Fotogramma/Ipa)
29 dicembre 2025 | 14.05
Redazione Adnkronos
Pedaggi autostradali in aumento da gennaio 2026. "La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi pef regolatori", scrive in una nota il Mit.

Dove aumentano i pedaggi e dove no

"L'Art (Autorità di regolazione dei trasporti, ndr) - spiega quindi il ministero - ha poi determinato che l’adeguamento tariffario all’inflazione sarà del 1,5%. Dal 1 gennaio 2026, pertanto, per tutte le società concessionarie autostradali per le quali è in corso la procedura di aggiornamento dei relativi Piani Economico-Finanziari, sulla rete a pedaggio gestita, è previsto un adeguamento tariffario dell’1,5%, pari all’indice di inflazione programmata per l’anno 2026. Ciò è quanto stabilito, a seguito delle decisioni della Corte Costituzionale e di Art, sulle quali il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non può più intervenire".

"Per le società Concessioni del Tirreno p.A. (Tronco A10 e A12), Ivrea-Torino-Piacenza p.A. (Tronco A5 e A21) e Strada dei Parchi p.A., in vigenza di periodo regolatorio, non sono previste variazioni tariffarie a carico dell’utenza, in linea con i rispettivi Atti convenzionali vigenti. Una variazione pari all’1,925% è riconosciuta alla concessionaria Salerno–Pompei–Napoli S.p.A. Infine, è riconosciuto un adeguamento tariffario pari all’1,46% per la società Autostrada del Brennero p.A., con concessione scaduta, per la quale è in corso il riaffidamento della medesima", conclude il Mit.

