Ue: von der Leyen, "Basta petrolio e gas, accelerare sull'elettrificazione"

L'Unione Europea deve "porre fine" alla sua dipendenza dai combustibili fossili, accelerando sull'elettrificazione dell'economia. E' la ricetta della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, ribadita oggi con un videomessaggio durante un convegno dedicato al settore Ue delle tecnologie pulite.

"Fintanto che dipenderemo dal petrolio e dal gas - ha detto la presidente - rimarremo vulnerabili. Se vogliamo una vera indipendenza, dobbiamo accelerare l'elettrificazione. I consumatori si stanno già muovendo: gli acquisti di veicoli elettrici, ad esempio, sono aumentati del 51% dall'inizio della guerra".

"Ma dobbiamo fare di più anche a livello europeo - ha aggiunto - per questo presenteremo un piano d'azione per l'elettrificazione, con obiettivi chiari per porre fine, una volta per tutte, alla nostra esposizione agli shock dei prezzi dei combustibili fossili".

Secondo von der Leyen, "l'elettrificazione e le energie pulite prodotte in Europa sono la strada verso l'indipendenza. Ma dobbiamo anche garantire che queste tecnologie vengano sviluppate e prodotte in Europa. Abbiamo solide basi, dall'eolico offshore agli elettrolizzatori. E due terzi delle pompe di calore europee sono prodotte qui".

Eppure, ha continuato la presidente, "ci troviamo ad affrontare una concorrenza globale sempre più agguerrita e spesso sleale. Per questo abbiamo introdotto l'Industrial Accelerator Act: per semplificare le normative, velocizzare le procedure di autorizzazione e garantire che gli investimenti esteri apportino un valore reale all'Europa".

"Introducendo la dicitura 'Made in Eu' e criteri a basse emissioni di carbonio negli acquisti di beni e servizi da parte delle autorità pubbliche - ha concluso - ci assicuriamo che il denaro dei contribuenti affluisca alla nostra industria europea".