Uilm, cambio al vertice dopo 16 anni, Davide Sperti eletto segretario generale

Cambio al vertice della Uilm, dopo ben 16 anni. E' Davide Sperti il nuovo segretario generale della sigla dei metalmeccanici della Uil, eletto all'unanimità nella terza giornata del 18esimo congresso nazionale a Bari. Sperti succede a Rocco Palombella, in carica dal 2010. Eletto su proposta del segretario uscente, Sperti è nato a Taranto nel 1983, inizia la sua esperienza lavorativa nell’industria metalmeccanica nel 2007 nell’allora Alenia Composite a Grottaglie, ricoprendo ruoli sia in ambito tecnico che nei reparti di staff produttivi. Nel 2014 diventa delegato sindacale Uilm. Nel giugno 2018 viene eletto nella segreteria territoriale Uilm Taranto e a maggio 2022 segretario generale Uilm Taranto. Nell’ottobre 2025 viene eletto segretario organizzativo della Uilm nazionale.

Quella del nome del nuovo segretraio generale della Uilm, dice il segretario uscente Palombella, comunicando commosso la proposta del nome di Sperti, "è una scelta che ho fatto con grande responsabilità, perché questo non è un gioco, si decide il futuro di tante persone. Ma la scelta non è rischiosa, perché può contare su una squadra affermata". Nome accolto da applausi, standing ovation e cori. "Sento il peso ma anche la bellezza della responsabilità che mi affidate - dice Sperti prendendo la parola appena eletto - ma non ho timori né mi tremano i polsi, perché la paura non fa parte del Dna di un sindacalista e perché so di poter contare su una grandissima squadra", sottolinea ringraziando Rocco Palombella, "un'ancora in mari tempestosi", per "la spalla paterna offerta in questi anni, che sono certo non mancherà da questo momento in poi" e ringraziando "i fratelli e i compagni di Taranto: se sono qui è grazie al lavoro fatto insieme in una città che è diventata la capitale di una repubblica dello sfruttamento, la città degli invisibili".

"Questa sarà sempre la casa dei metalmeccanici e delle metalmeccaniche che non si arrendono", continua il neo eletto segretario generale Uilm. "Siamo i guardiani del futuro di queste persone,ma il futuro non ce lo regala nessuno, dovremo conquistarlo". Tra i primi impegni ad attendere Sperti, il tavolo Electrolux di lunedì al Mimit e, nella stessa giornata, l'incontro con il responsabile europeo di Stellantis in cui verrà declinato il piano globale presentato a Detroit il 21 maggio dell'Ad.

"Ok al piano industrialedi Stellantis quando tutelerà lavoratori e stabilimenti. Su Electrolux non arretriamo". E' proprio su questi due appuntamenti che Sperti si sofferma nel suo intervento. "Il piano industriale globale di Stellantis presentato a Detroit il 21 maggio dall'amministratore delegato, lo giudicheremo positivo quando garantirà modelli e saturazione di tutti gli stabilmenti produttivi e di tutta l'occupazione, a partire da Termoli e Cassino, perché non si cancellano gli stabilimenti", dice. Per quanto riguarda la partita Electrolux, "non ci fermiamo, ci feremeremo solo un minuto dopo Electrolux, esattamente come per Beko".

Un intervento che non poteva non toccare l'argomento della vertenza delle vertenze: l'ex Ilva, nella sua Taranto. Sull'Ilva, dice Sperti, "si gioca a palla avvelenta, buttando questa palla avvelenata in tribuna da 14 anni. Se otto governi non sono stati in grado di assumersi delle responsabilità, allora il nostro interesse è il destino dei lavoratori, che viene prima del destino dello stabilimento. Ci dobbiamo occupare del risarcimento di migliaia di vite umane che hanno pagato il prezzo più alto. E' arrivato il momento di iniziare a parlare del destino delle persone, questa sarà la nostra priorità". (di Stefania Marignetti)