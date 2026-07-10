Università: Laurea Honoris causa a Leonardo Maria Del Vecchio

L'Università di Roma Tor Vergata ribadisce la propria missione di valorizzare le eccellenze che si distinguono per il concreto impegno sociale verso i soggetti più deboli. In linea con questo spirito, l'Ateneo ha insignito Leonardo Maria Del Vecchio della laurea honoris causa in Diritto, innovazione tecnologica e sostenibilità. Il riconoscimento celebra il lavoro svolto dal neo-laureato alla guida della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, le cui iniziative di prevenzione visiva hanno offerto un supporto tangibile alle categorie fragili, favorendo l'equità sociale e lo sviluppo del benessere collettivo. L'evento ha visto la partecipazione del Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.