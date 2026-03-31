Università Pegaso, workshop internazionale su Ia per educazione linguistica

Trasformare l'innovazione tecnologica in un pilastro della formazione per rendere l'insegnamento delle lingue capace di rispondere alle sfide di una società globale e interconnessa: è questa la missione di Ailem – AI-infused language education: empowering teachers through multilingual Mooc training. Il programma europeo Erasmus+, finalizzato a ridefinire il ruolo dell'Intelligenza Artificiale nelle aule accademiche, ha visto Napoli al centro di un prestigioso vertice internazionale che si è tenuto dal 25 al 27 marzo. L’evento, coordinato da Università Pegaso nel ruolo di leading partner, ha riunito ricercatori, accademici, professionisti nell’ambito dell’educazione linguistica ed esperti di tecnologie didattiche provenienti da diversi Paesi europei per condividere esperienze, modelli e applicazioni concrete dell’intelligenza artificiale nell’insegnamento delle lingue, con un focus specifico sui contesti multilingue e sull’English for Specific Purposes (ESP), ossia l’inglese per scopi professionali.

L'iniziativa ha trovato la sua sintesi operativa nel workshop pubblico tenutosi lo scorso 26 marzo presso la sede dell’Università a Napoli. Al centro della discussione vi è stata l'applicazione operativa dell'AI attraverso la creazione di un Mooc (Massive open online course) multilingue. Questo corso online, gratuito e ad accesso aperto, viene progettato per offrire agli insegnanti metodologie concrete per personalizzare l'apprendimento e abbattere le barriere linguistiche in contesti ad alta complessità multiculturale.