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L'esercito israeliano aveva precedentemente avvertito i residenti di un quartiere di Teheran di rimanere in casa in previsione di un attacco contro "infrastrutture militari"
La guerra in Iran continua. Secondo le ultime notizie di oggi, martedì 31 marzo, "forti esplosioni" sono state registrate a Teheran, con successive interruzioni di corrente "in alcune zone" della capitale. Lo riporta l'agenzia di stampa Fars, mentre l'agenzia Tasnim ha riferito di esplosioni nella parte orientale e occidentale di Teheran, nonché di interruzioni di corrente nella zona est. Tra gli obiettivi colpiti, una sottostazione di una centrale elettrica. L'esercito israeliano aveva precedentemente avvertito i residenti di un quartiere di Teheran di rimanere in casa in previsione di un attacco contro "infrastrutture militari".
In Israele, le sirene di allarme per il lancio di razzi e missili sono state attivate nell'area di Gerusalemme, nella Valle del Giordano, nella Shephelah, a Lachish, sul Mar Morto e in Giudea e Samaria, in seguito a un bombardamento missilistico proveniente dall'Iran. Lo riporta il sito di Ynet. La contraerea israeliana ha intercettato l'attacco e frammenti di missili sono caduti in aree aperte senza causare danni, né vittime come precisa il Magen David Adom.
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