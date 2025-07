Utilitalia 2035, dieci anni di sfide e crescita: l’energia al centro del futuro delle utilities

Un valore della produzione che in dieci anni è cresciuta del 79%, arrivando a 68 miliardi di euro, e un aumento degli occupati da 90.000 a oltre 104.000 addetti. Con questi numeri si apre a Roma l’Assemblea Generale di Utilitalia, organizzata in occasione del decennale della Federazione che rappresenta i servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente e dell’energia. Un appuntamento intitolato “Utilitalia 2035: Costruiamo insieme i prossimi 10 anni di futuro”, che punta a tracciare il percorso delle utilities italiane verso il prossimo decennio, con una chiara priorità: affrontare le sfide poste dalla transizione ecologica e dai cambiamenti climatici. Tra i comparti più strategici per raggiungere gli obiettivi ambientali europei spicca il settore energia, al centro di una trasformazione senza precedenti.