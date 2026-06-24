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Veneto, Carron (Confindustria): "Regione risente di turbolenze globali"

'Cdp partner strategico per crescita imprese'

Paola Carron - (foto Adnkronos)
Paola Carron - (foto Adnkronos)
24 giugno 2026 | 13.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'economia del Veneto non si è fermata, ha rallentato e la stima di Banca d'Italia mette in evidenza comunque due aspetti. Industria ed export sono punti di forza, ma rendono la regione più esposta a dazi, crisi energetiche e tensioni geopolitiche". Così la presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, intervenendo a Venezia al Roadshow promosso da Cdp e Confindustria.

Carron ha evidenziato come il Veneto "continui a distinguersi per il forte contributo dell'industria manifatturiera alla produzione di ricchezza regionale e per una spiccata vocazione all'export, due elementi che rappresentano un vantaggio competitivo ma che, allo stesso tempo, aumentano la sensibilità del territorio alle dinamiche internazionali". Per la presidente degli industriali dell'area metropolitana Venezia-Padova-Rovigo, "le recenti tensioni commerciali e geopolitiche stanno incidendo in modo significativo sulle prospettive di crescita delle imprese venete".

"Cassa Depositi e Prestiti è per noi un partner strategico, non solo un'istituzione finanziaria", ha detto la presidente di Confindustria Veneto Est, le imprese "sono chiamate a compiere un salto dimensionale e a rafforzare la propria struttura patrimoniale per affrontare le sfide poste dall'innovazione e dalla competizione globale. In questo percorso, il supporto di strumenti finanziari innovativi può rappresentare un elemento decisivo".

La presidente di Confindustria Veneto est inoltre ha richiamato l'attenzione sul tema dell'abitare, sottolineando come "la competitività delle imprese passi anche dalla capacità di offrire ai lavoratori condizioni di vita sostenibili e servizi adeguati".

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Tag
turbolenze globali industria manifatturiera export dazi crisi energetiche tensioni geopolitiche
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