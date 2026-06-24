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Veneto, Scannapieco: "E' locomotiva del Paese, Cdp ha investito 7,1 miliardi da 2022 a 2025"

Dario Scannapieco - (foto Adnkronos)
Dario Scannapieco - (foto Adnkronos)
24 giugno 2026 | 13.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Veneto è una delle principali locomotive economiche e industriali del Paese, caratterizzata da un tessuto imprenditoriale dinamico e orientato all’innovazione e all’export". Lo ha detto l'ad di Cdp Dario Scannapieco intervenendo alla tappa a Venezia del Roadshow di Cdp e Confindustria 'Insieme per il futuro delle imprese'.

"Cdp ha una forte presenza in questo territorio - ha aggiunto - tra gennaio 2022 e dicembre 2025, Cassa Depositi e Prestiti ha destinato 7,1 miliardi a sostegno di imprese, infrastrutture essenziali ed enti pubblici della Regione, raggiungendo oltre 13.000 aziende e finanziando complessivamente 248 Comuni. Con l’incontro di oggi, insieme a Confindustria, intendiamo consolidare ulteriormente questo impegno, contribuendo alla creazione di nuove opportunità di crescita per il Veneto e per l’intero sistema produttivo del Nord Est”.

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economia industria innovazione export finanziamenti
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