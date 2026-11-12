Vestiaire Collective rende accessibile il suo catalogo di lusso second-hand attraverso ChatGPT

Vestiaire Collective, piattaforma leader a livello globale nella moda di lusso second-hand, annuncia la disponibilità del plugin Vestiaire Collective su ChatGPT, che consente agli utenti di scoprire e confrontare i prodotti presenti nel suo catalogo attraverso un'interfaccia conversazionale. In un contesto in cui le interfacce basate sull'intelligenza artificiale stanno trasformando il modo in cui i consumatori accedono alle informazioni e scoprono nuovi prodotti, il lancio introduce una nuova modalità di accesso al marketplace di Vestiaire Collective. Anziché affidarsi esclusivamente alle tradizionali ricerche per parole chiave e ai filtri, gli utenti possono descrivere ciò che stanno cercando con parole proprie, esplorare gli articoli pertinenti e confrontare i prodotti selezionati, prima di proseguire il percorso di acquisto su Vestiaire Collective. La nuova esperienza si sviluppa attorno a due funzionalità principali: Ricerca conversazionale dei prodotti, nella quale gli utenti possono descrivere ciò che desiderano acquistare, specificando criteri quali brand, stile o budget, ed esplorare una selezione di articoli pertinenti presenti nel catalogo di Vestiaire Collective. E confronto tra prodotti: gli utenti possono confrontare due o tre articoli selezionati sulla base delle informazioni disponibili nelle rispettive schede prodotto, tra cui prezzo, condizioni e altre caratteristiche rilevanti, così da valutare le differenze tra le diverse proposte e compiere una scelta più consapevole.

Questa esperienza è stata sviluppata per rispondere a una delle principali sfide dei marketplace di seconda mano: a differenza dei cataloghi del retail tradizionale, in cui possono essere disponibili più esemplari dello stesso prodotto, gli assortimenti del mercato second-hand sono composti da singoli articoli, ciascuno con caratteristiche specifiche. Il confronto tra questi elementi può quindi svolgere un ruolo importante nel processo decisionale d'acquisto. Il plugin si configura come uno strumento di scoperta e supporto alle decisioni d'acquisto. Le transazioni non vengono completate all'interno di ChatGPT: gli utenti vengono reindirizzati a Vestiaire Collective per visualizzare la scheda dell'articolo di interesse e proseguire il processo di acquisto. Gli utenti di tutto il mondo possono installare l'app Vestiaire Collective su ChatGPT. Una volta installata, possono attivarla all'interno di una conversazione digitando @Vestiaire Collective e descrivere ciò che stanno cercando, per scoprire e confrontare gli articoli disponibili nel catalogo della piattaforma. L'intelligenza artificiale rappresenta una leva importante nella strategia più ampia di Vestiaire Collective, volta a rendere l'economia circolare della moda più accessibile e a migliorare l'esperienza della propria community. L'azienda sta esplorando le potenzialità dell'Ia in due ambiti chiave della propria catena del valore: semplificare il processo di pubblicazione degli annunci per i venditori e migliorare la ricerca dei prodotti all'interno di un catalogo che conta quasi sei milioni di articoli.

Come spiega Thomas Hezard, Chief Product Officer di Vestiaire Collective: "L'intelligenza artificiale può svolgere un ruolo importante in entrambe le estremità della nostra catena del valore: semplificando il processo di pubblicazione degli annunci per valorizzare il potenziale di vendita della nostra community e migliorando la ricerca dei prodotti all'interno del nostro catalogo di quasi sei milioni di articoli. È uno strumento che ci permette di ridurre le barriere di accesso alla moda circolare e sostenere la nostra crescita futura". Il lancio del plugin Vestiaire Collective su ChatGPT si inserisce in questa seconda area strategica, offrendo agli utenti una nuova modalità per esplorare il marketplace e confrontare i singoli articoli attraverso conversazioni in linguaggio naturale.