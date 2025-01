“Siamo legati a questa fiera. È un momento per lanciare le collezioni di mercato e che apre la stagione delle vendite” Così Giovanni Morandina, direttore marketing di FOPE nel corso di Vicenzaoro January 2025, il boutique show della gioielleria, oreficeria e orologeria di Italian Exhibition Group. Focus dell’edizione 2025, in svolgimento a Vicenza fino al 21 gennaio, il passaggio generazionale in azienda e le opportunità lavorative nell'industria del lusso.