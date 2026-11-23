Educazione finanziaria, incentivi all’occupazione e sostegno all’imprenditoria femminile: "le politiche pubbliche puntano con decisione sull’empowerment economico per spezzare le catene della dipendenza. Ma è necessaria prima di tutto una maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica perché riconoscere atti di abuso-violenza economica può essere difficile". La sollecitazione giunge nella settimana di celebrazioni della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne da Giulia Zacchia, professoressa di Economia all'università Sapienza di Roma e componente del Lab Minerva, laboratorio specializzato in diversità e disuguaglianze di genere, secondo cui è il terreno culturale della consapevolezza quello in cui si gioca la partita decisiva, perché "non si può combattere né denunciare ciò che non si riesce a nominare", cioè il controllo che si traveste da premura o normale gestione familiare rendendo difficile a chi subisce di riconoscere il confine tra una scelta condivisa e un abuso.

L'economista, che giovedì prossimo presenterà ai sindacati la relazione 'L'autonomia economica non è eguale per tutte', ha anticipato alcuni stralci della ricerca all'Adnkronos rimarcando che "la violenza economica, meno visibile rispetto a quella fisica o sessuale, per certi versi sembra rientrare nelle 'normali usanze familiari'. Di conseguenza imparare a individuarla e identificarla come violenza di genere è il primo passo per prevenirla e contrastarla". "L'educazione finanziaria promossa dalla Banca d'Italia (ad esempio il programma 'Le donne contano' - ndr) può aiutare a capire prodotti, diritti e scelte - fa presente - Tuttavia, conoscere un conto o un contratto non significa poterlo usare liberamente. L'informazione finanziaria non deve pertanto trasformarsi in un modo per trasferire la responsabilità della prevenzione della violenza economica sulla singola donna. Questi percorsi formativi devono essere accompagnati dall'impegno politico a garantire occupazioni di qualità e salari adeguati e dignitosi, investimenti nelle infrastrutture sociali e nei servizi di cura, protezione sociale, sportelli competenti e di riconoscimento giuridico e culturale dell'abuso".

"L'autonomia non è eguale per tutte", secondo la professoressa della Sapienza che spiega come lavoro, età, cittadinanza e territorio distinguono le possibilità di conoscere, utilizzare e governare il denaro. "Dati Iacofi 2023 mostrano che avere uno stipendio o una pensione non risolve ogni problema di autonomia. Si può disporre di un conto senza partecipare alle decisioni, oppure gestire le spese quotidiane senza avere risorse sufficienti per affrontare un imprevisto. Guardare alle differenze tra le donne aiuta a riconoscere questi diversi limiti e a evitare risposte uguali per situazioni che uguali non sono". Zacchia quantifica lo scenario: Fra le risposte classificabili raccolte, il 10,5% delle donne presenta mancata partecipazione, il 18,6% scarso presidio informativo e il 24,8% fragilità delle risorse. L’89,6% dichiara un conto e il 47,6% una carta di credito. Anche se, precisa, "il possesso degli strumenti finanziari, conto e carta di credito, non accerta l’intestazione esclusiva o la libertà di utilizzarli; così come non avere una carta di credito non dimostra, da solo, uno svantaggio".

Il fattore età incide

Anche l’età può fare la differenza sul fronte autonomia economica: "la mancata partecipazione finanziaria passa dal 4,5% delle 30-49enni al 15,8% delle 70-79enni. Non segue però lo stesso andamento ogni indicatore. Tra le più anziane con risposta esplicita, il 94% dichiara un conto: disponibilità dello strumento e partecipazione alle decisioni restano questioni diverse", precisa Zacchia. Inoltre influisce sulla partecipazione finanziaria anche la condizione lavorativa: "Tra le occupate la mancata partecipazione è del 2,3%, tra le pensionate del 10,6% e tra le casalinghe del 17,6%. La fragilità delle risorse riguarda invece circa una occupata su cinque e quasi una pensionata su quattro. Il lavoro retribuito si accompagna quindi a un profilo mediamente più favorevole, senza mettere al riparo da difficoltà materiali". La professoressa della Sapienza distingue le casalinghe dalle donne in cerca di lavoro, chiarendo dove si concentrano gli svantaggi. "Nei modelli che considerano insieme età, istruzione, cittadinanza, famiglia, territorio e conoscenze finanziarie, le casalinghe hanno rispetto alle occupate una probabilità di mancata partecipazione finanziaria maggiore di 11,7 punti percentuali e di mancato possesso del conto maggiore di 16,7 punti. Non emerge invece uno scarto statisticamente significativo nella fragilità delle risorse".

La condizione lavorativa cambia il profilo

Per quanto riguarda lavoro e pensione, i dati Iacofi fanno una distinzione fra lavoratrici dipendenti e autonome, ma non creano una categoria a parte per le libere professioniste. "Le percentuali di fragilità sono vicine rispettivamente al 21,3% e 19,5%", dice Zacchia. Nei confronti aggiustati non emerge una differenza significativa tra autonome e dipendenti per risorse o presidio informativo. "Non posso indicare una forma di lavoro come più protettiva in generale. Tra le dipendenti, convivere con figli minorenni è associato a 7,6 punti in più di fragilità, con un intervallo di confidenza da 0,2 a 14,9 punti. È un risultato esplorativo: la convivenza non misura le ore di cura e non dimostra che siano i figli a produrre la difficoltà. Mostra però che il reddito da lavoro può convivere con margini economici ridotti". Per le pensionate, la differenza descrittiva nella partecipazione finanziaria non diventa uno svantaggio generalizzato rispetto alle occupate dopo aver considerato le altre caratteristiche. Fra le pensionate di 65-79 anni, il 33,3% indica il sostegno del partner e il 22,2% quello di figli o altri familiari fra le risorse utilizzate; le risposte possono sovrapporsi. Un aiuto può ampliare l’autonomia, ma questi dati non dicono se lasci alla donna il potere di decidere.

Cittadinanza e territorio aggiungono altre differenze

Un’attenzione specifica è dedicata dalla studiosa alle donne senza cittadinanza italiana. "Nella mia analisi riscontro soprattutto una maggiore fragilità delle risorse: anche considerando status lavorativo, età, istruzione, condizioni familiari, territorio e conoscenze finanziarie, stimo una probabilità di poter coprire meno di un mese di spese superiore di 18,3 punti percentuali rispetto alle cittadine italiane. L’intervallo di confidenza va da 4,5 a 32,1 punti. Interpreto questo risultato con prudenza, perché il gruppo è piccolo: non rilevo lo stesso svantaggio in tutti i domini e non identifico una maggiore esposizione alla violenza. Distinguo inoltre la cittadinanza dalla storia migratoria, che questa variabile non permette di ricostruire". Interessantissimo scoprire come il territorio distingua invece soprattutto il conto corrente. "Nel Sud e nelle Isole circa il 16% delle risposte esplicite indica di non possederne uno, contro il 7,5% nel Nord-Ovest. Dopo i controlli restano differenze di 4,9 e 5,5 punti. Non osservo singole regioni né posso attribuire il divario a una causa specifica, come la distanza dagli sportelli".

Politiche di contrasto alla violenza economica sulle donne

Secondo Zacchia vanno implementate politiche che favoriscano la possibilità di scelta. "Sulla base di queste differenze, propongo di affiancare alla disponibilità di reddito la possibilità di governarlo. Continuità lavorativa, retribuzioni adeguate, protezione nelle interruzioni e servizi di cura accessibili possono ampliare le alternative concrete delle donne. Il segnale fra le dipendenti con figli minorenni invita a considerare insieme redditi e organizzazione dei tempi; quello delle donne in cerca di lavoro richiama l’accesso alle risorse durante le transizioni". "Per le pensionate, l’adeguatezza dei redditi va accompagnata da informazioni comprensibili, assistenza nelle operazioni e alternative al solo accesso digitale - prosegue - Le deleghe devono conservare alla persona la possibilità di conoscere, scegliere e revocare. I divari di cittadinanza e territorio orientano verso servizi raggiungibili, orientamento sulle prestazioni e informazioni plurilingui". "L’educazione finanziaria può accompagnare queste misure, senza trasferire alle donne la responsabilità di prevenire l’abuso. Servono anche ascolto riservato e collegamenti con i servizi specializzati quando emergono situazioni di controllo. Per valutare gli interventi - sottolinea - occorrerà verificare se aumentano accesso alle risorse e partecipazione alle scelte: contare corsi o conti aperti, da solo, non basta".

La proposta: Una giornata nazionale contro la violenza economica sulle donne

Infine una sollecitazione alla politica: "Il 26 novembre potrebbe diventare come in Canada anche in Italia una Giornata nazionale dedicata alla violenza economica, in continuità con il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne". Una giornata dedicata, secondo la studiosa, sarebbe utile per aiutare "a riconoscere forme di abuso spesso invisibili, a promuovere formazione per chi opera sul territorio, pubblicazione regolare di dati ben definiti, servizi accessibili. Potrebbe anche essere un’occasione annuale di confronto, per chiedere che cosa abbiamo imparato e dove le risposte restano insufficienti. "Servono definizioni trasparenti e dati confrontabili, affinché sappiamo che cosa stiamo osservando. Servono opportunità di lavoro e servizi di cura che rendano praticabile la disponibilità di risorse proprie. E serve che chi incontra persone in situazioni di vulnerabilità, anche nei servizi finanziari, sappia riconoscere segnali di controllo e indirizzare verso forme di sostegno appropriate".