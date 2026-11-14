Vitale (Inps): "Su Adi controlli prima del pagamento, nessun dato nascosto"

“In merito alle ultime dichiarazioni sulle indebite percezioni dell’Assegno di inclusione, ricordo che l’Inps ha sempre comunicato con tempestività gli esiti della propria attività di controllo, anche quando svolta insieme alla Guardia di Finanza. Sul tema c’è stato anche un esaustivo Question Time alla Camera”. Lo dichiara Fabio Vitale, componente del Consiglio di amministrazione dell’Inps.

“Già nel luglio 2025, presentando il protocollo con la Corte dei conti, che prevede la collaborazione di Guardia di Finanza e Carabinieri - prosegue - l’Istituto ha reso noto che nel 2024 erano state intercettate oltre 334mila domande di Adi prive dei requisiti. Nel 2025 controlli più mirati - prosegue Vitale - hanno fatto emergere oltre 5.500 Dsu false con Isee azzerato e hanno bloccato pagamenti indebiti per 25 milioni di euro. Questi numeri vanno letti per quello che sono. Con l’Assegno di inclusione i controlli hanno fatto tesoro dell’esperienza del Reddito di cittadinanza e si fanno prima del pagamento, in una logica interistituzionale".

E ancora: "Le verifiche incrociate sulle banche dati e la collaborazione con Guardia di Finanza, Carabinieri e Corte dei conti permettono di intercettare e respingere le domande irregolari, invece di pagarle e poi doverle recuperare. Per questo le frodi che superano il filtro sono meno numerose ma più sofisticate, e per scoprirle servono attività investigative mirate come quella appena conclusa dalla Guardia di Finanza di Fermo. Questo dimostra che il sistema previene le frodi, non che i dati vengono nascosti. Il punto non è la misura, che il governo ha già modificato. Il punto sono i criteri con cui è stato costruito il Reddito di cittadinanza e i controlli che sono mancati. Hanno consumato risorse pubbliche e le hanno sottratte alla crescita dell’occupazione che questo governo ha poi perseguito. I numeri parlano da soli: 35 miliardi di costo complessivo e 1,7 miliardi di prestazioni indebite. Il Reddito di cittadinanza è stato progettato e infrastrutturato con un fine essenzialmente elettorale”, conclude.