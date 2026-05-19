circle x black
Cerca nel sito
 

Vittimberga (Inps): "Declino demografico strutturale, meno nascite oggi significano meno contribuenti domani"

Valeria Vittimberga - (Foto ufficio stampa)
Valeria Vittimberga - (Foto ufficio stampa)
19 maggio 2026 | 13.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Il declino demografico non è un’emergenza futura: è ormai una realtà strutturale”. Lo afferma il Direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, in un’intervista a L'Osservatore Romano, spiegando che il progressivo calo delle nascite e l’invecchiamento della popolazione stanno esercitando “una pressione crescente sulla sostenibilità del sistema contributivo”. Secondo Vittimberga, tra le principali criticità vi sono l’allungamento della vita media, la discontinuità delle carriere lavorative dei giovani e la scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro. “Meno nascite oggi significano meno contribuenti domani”, osserva il Direttore general, sottolineando “la necessità di rafforzare le politiche per natalità, occupazione femminile e inclusione sociale”.

CTA

“La coesione sociale non è un valore astratto: è una condizione necessaria per il funzionamento dell’economia”. Così il Direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, in un’intervista a L'Osservatore Romano, nella quale evidenzia il legame tra tutela delle fragilità sociali e stabilità economica del Paese. Per Vittimberga, “gli interventi a sostegno delle categorie più deboli non rappresentano un costo, ma un investimento, perché ogni euro destinato a chi è in difficoltà produce un effetto moltiplicatore sull’economia locale”. Il Direttore generale richiama inoltre l’attenzione sul gender gap previdenziale e sulla necessità di riconoscere il lavoro di cura, favorendo la conciliazione tra vita privata e professionale.

"La crisi demografica è una sfida comune a tutta l’Europa e, in misura crescente, all’intero Occidente”. Lo sostiene il Direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, in un’intervista a L'Osservatore Romano, indicando tra le priorità condivise nei tavoli internazionali il sostegno alla natalità, le politiche per l’occupazione femminile, la valorizzazione dell’immigrazione regolare e l’uso dell’intelligenza artificiale per rendere più efficienti i sistemi di welfare. Vittimberga sottolinea anche il ruolo della digitalizzazione nell’attività dell’Istituto: “Usare la tecnologia per includere, non per escludere, per semplificare l’accesso ai diritti, non per renderlo più opaco”. Per il Direttore generale “la sostenibilità del welfare si costruisce a partire dalla fiducia dei cittadini nelle istituzioni”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
declino demografico sostenibilità del sistema contributivo natalità occupazione femminile inclusione sociale
Vedi anche
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza