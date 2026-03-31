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Webuild, a Clough contratto da 116 milioni per centrale a gas 'Kwinana Gas Power Generation 2'

Il gruppo consolida la sua presenza in Australia

Webuild, a Clough contratto da 116 milioni per centrale a gas 'Kwinana Gas Power Generation 2'
31 marzo 2026 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il gruppo Webuild consolida la sua presenza in Australia, confermando il ruolo di partner di riferimento nel percorso di decarbonizzazione del Paese. La controllata Clough, storica realtà industriale australiana, si è aggiudicata il contratto da 116 milioni di euro, 100% Clough, per la progettazione e la costruzione della 'Kwinana Gas Power Generation 2 (K2)', una centrale a gas a ciclo aperto da 220 Mw a Kwinana, 40 chilometri a sud di Perth, da realizzare per conto di Agl Energy. L’iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di supporto alla transizione energetica dell'Australia, per cui Webuild e Clough sono già impegnati in opere idroelettriche complesse come Snowy 2.0, il più grande progetto per la produzione di energie rinnovali in costruzione nel Paese.

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Il progetto K2 sarà realizzato accanto alla già esistente Kwinana Swift Power Station, alla cui realizzazione ha contributo anche Clough, in un’area industriale che già ospita infrastrutture energetiche di rilievo. Questa soluzione consentirà di minimizzare le opere di connessione e di sfruttare sinergie impiantistiche e logistiche. Il nuovo impianto adotterà una configurazione Ocgt ('open cycle gas turbine'). I lavori porteranno alla creazione di oltre 200 posti di lavoro, valorizzando competenze locali e contribuendo allo sviluppo di una filiera solida e inclusiva.

L'aggiudicazione di questo nuovo contratto conferma l'efficacia dell'integrazione tra l'esperienza centenaria di Clough sul territorio australiano e la scala globale di Webuild. Un binomio che permette di gestire la complessità di progetti critici e complessi. Il gruppo è presente in Australia, suo primo mercato estero in termini di ricavi, con progetti che spaziano dalla mobilità urbana, come il North East Link a Melbourne, a opere di edilizia sanitaria come il New Women’s and Babies Hospital di Perth.

Link: https://www.webuildgroup.com/it/media/comunicati-stampa/clough-webuild-contratto-eu-116-milioni-centrale-gas-kwinana-western-australia/

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Webuild Australia decarbonizzazione energia rinnovabile progetto Snowy 2.0 centrale a gas
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