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Webuild, al via operatività nuovo impianto trattamento acque per giacimento di Zuluf

Il giacimento offshore di Zuluf - (Webuild)
Il giacimento offshore di Zuluf - (Webuild)
01 luglio 2026 | 19.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il giacimento offshore di Zuluf, nell’est dell’Arabia Saudita, ha avviato la produzione della prima acqua utilizzabile dal nuovo impianto di trattamento delle acque di falda, realizzato da Fisia Italimpianti, società controllata dal gruppo Webuild, per conto del colosso energetico Saudi Aramco. Questo passaggio, noto nel settore come First Water, sancisce ufficialmente la transizione dalla fase di cantiere a quella operativa, con le linee in pressione e tutti i parametri allineati ai requisiti richiesti per il successivo avvio dell’esercizio commerciale, previsto nei prossimi mesi.

L'infrastruttura risponde a una sfida ingegneristica complessa, poiché è progettata per trasformare un'acqua di falda caratterizzata da elevata salinità e forte presenza di minerali, gas e idrocarburi, in un fluido idoneo alla reiniezione nei pozzi offshore, un processo fondamentale per sostenere la pressione dei giacimenti e garantire la continuità della produzione di greggio nel Golfo Arabico. A pieno regime, l'impianto sarà in grado di trattare fino a 185.000 metri cubi di acqua al giorno grazie a soluzioni tecnologiche avanzate che purificano il liquido, gestiscono i gas estratti e riducono al minimo i residui di scarto.

Fisia Italimpianti ha curato l'intero ciclo di vita del progetto, dalla progettazione alla costruzione, e manterrà la gestione operativa e la manutenzione del sito per i prossimi 25 anni. Con il progetto di Zuluf, il Gruppo Webuild fa il suo ingresso nel segmento ad alto valore aggiunto dell’Oil & Gas e consolida il proprio posizionamento nei servizi a lungo termine, valorizzando l'esperienza secolare della sua controllata nel trattamento e nella dissalazione delle acque e confermandosi un partner strategico globale anche nel settore energetico.

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Webuild acqua trattamento giacimento offshore Arabia Saudita
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