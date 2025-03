World water day 2025, l’impegno di Sanpellegrino per risorsa idrica e ghiacciai

Quanto sia cruciale l’acqua per l’uomo e gli ecosistemi il Gruppo Sanpellegrino lo sa bene. La tutela della risorsa idrica è parte del suo dna e lo dimostra anche con progetti, attività e iniziative in linea con i principi del World Water Day 2025. Proprio in occasione della giornata internazionale dell’acqua, Sanpellegrino annuncia con orgoglio di aver certificato lo stabilimento di Cepina Valdisotto - in cui viene imbottigliata l’acqua Levissima - secondo lo standard internazionale Aws (Alliance for water stewardship).