X Combinator, incubatore agritech di MPS, Beeco, Università Siena

Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Beeco e Università di Siena lanciano X Combinator, il primo incubatore verticale agritech in Italia dedicato a startup early-stage. Il primo batch partirà a luglio 2026 e si concluderà a novembre, in formato ibrido con momenti di lavoro da remoto ed eventi in presenza a Siena. La possibilità di inviare candidature restera aperte fino al 5 giugno 2026.

Il programma si rivolge a progetti pre-seed, pre-revenue o con i primi pilot attivi nei settori agritech e agri-food integration. L’approccio parte dai problemi reali della filiera, dal campo alla trasformazione, con l’obiettivo di accompagnare i team nello sviluppo e nella validazione delle soluzioni attraverso metodo, mentorship e accesso diretto all’ecosistema. Il sostegno finanziario è garantito da Fondazione Siena Impact, Fondazione Siena Food Lab e Fondazione SAIHub.

Il focus geografico è sull’area mediterranea, identificata come laboratorio strategico per testare soluzioni su sfide produttive, climatiche e di filiera comuni a più Paesi. La scelta di Siena come sede si appoggia sulla presenza dell’Università di Siena, già attiva nel settore con lo spoke di Agritech e il Siena Food Lab, e sulla lunga storia della Fondazione MPS nel sostegno all’imprenditorialità locale.

Carlo Rossi, presidente della Fondazione MPS, pone l’accento sulle eccellenze locali nell’agrifood come elemento distintivo del territorio senese. Roberto Di Pietra, rettore dell’Università di Siena, ha indicato il progetto come coerente con la missione degli atenei nel trasferimento tecnologico e nella creazione di nuove imprese. Giovanni Ferri, fondatore e membro del board di Beeco, definisce X Combinator un presidio per l’innovazione verticale in agritech, parte delle sinergie che il venture builder promuove da anni sul territorio. (foto di Wolfgang Weiser su Unsplash)