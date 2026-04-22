circle x black
Cerca nel sito
 

X Combinator, incubatore agritech di MPS, Beeco, Università Siena

22 aprile 2026 | 16.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Beeco e Università di Siena lanciano X Combinator, il primo incubatore verticale agritech in Italia dedicato a startup early-stage. Il primo batch partirà a luglio 2026 e si concluderà a novembre, in formato ibrido con momenti di lavoro da remoto ed eventi in presenza a Siena. La possibilità di inviare candidature restera aperte fino al 5 giugno 2026.

CTA

Il programma si rivolge a progetti pre-seed, pre-revenue o con i primi pilot attivi nei settori agritech e agri-food integration. L’approccio parte dai problemi reali della filiera, dal campo alla trasformazione, con l’obiettivo di accompagnare i team nello sviluppo e nella validazione delle soluzioni attraverso metodo, mentorship e accesso diretto all’ecosistema. Il sostegno finanziario è garantito da Fondazione Siena Impact, Fondazione Siena Food Lab e Fondazione SAIHub.

Il focus geografico è sull’area mediterranea, identificata come laboratorio strategico per testare soluzioni su sfide produttive, climatiche e di filiera comuni a più Paesi. La scelta di Siena come sede si appoggia sulla presenza dell’Università di Siena, già attiva nel settore con lo spoke di Agritech e il Siena Food Lab, e sulla lunga storia della Fondazione MPS nel sostegno all’imprenditorialità locale.

Carlo Rossi, presidente della Fondazione MPS, pone l’accento sulle eccellenze locali nell’agrifood come elemento distintivo del territorio senese. Roberto Di Pietra, rettore dell’Università di Siena, ha indicato il progetto come coerente con la missione degli atenei nel trasferimento tecnologico e nella creazione di nuove imprese. Giovanni Ferri, fondatore e membro del board di Beeco, definisce X Combinator un presidio per l’innovazione verticale in agritech, parte delle sinergie che il venture builder promuove da anni sul territorio. (foto di Wolfgang Weiser su Unsplash)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
agritech startup incubatore innovazione sostenibilità ecosistema
Vedi anche
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video
Orsini attacca l’Europa: “Miopia che spaventa, forse va cambiata la governance” - Video
News to go
Weekend quasi estivo, poi torna tempo instabile


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza