YouStart inaugura evento immersivo per investitori e partner

Dopo anni di ricerca, sviluppo e posizionamento in un mercato ancora in fase embrionale, YouStart annuncia i traguardi raggiunti e i prossimi obiettivi attraverso un evento immersivo che rappresenta non solo l’avanguardia delle tecnologie XR (extended reality), ma anche un nuovo modo di comunicare risultati, visione e impatto. Fondata con l’ambizione di portare applicazioni concrete della realtà virtuale e aumentata nel settore corporate, YouStart ha affrontato sin da subito una doppia sfida: da un lato, quella tecnologica, legata alla sperimentazione di strumenti ancora poco diffusi nel tessuto imprenditoriale italiano; dall’altro, quella di riuscire a costruire un team interno altamente specializzato, capace di credere nel progetto e contribuire al suo sviluppo. Il percorso si è intrecciato con una strategia di crescita solida e lungimirante. La startup ha aperto a round di investimento mirati, selezionando con cura partner strategici chiamati non solo a portare capitale, ma anche visione e connessioni in grado di ampliare il raggio d’azione.

Ad oggi, YouStart ha raccolto oltre 500.000 euro di capitale privato e ha ottenuto all’incirca 250.000 euro in finanziamenti pubblici, reinvestiti in tre aree chiave: potenziamento del team, sviluppo di tecnologie proprietarie e posizionamento sul mercato attraverso attività marketing e branding. Con una valutazione pre-money di 2,5 milioni di euro, YouStart guarda al futuro con determinazione. L’obiettivo dichiarato per il 2025 è il raggiungimento del milione di euro di fatturato, raddoppiando il risultato dell’anno precedente e consolidando la propria presenza sul mercato nazionale ed europeo. In questo contesto, l’evento immersivo si configura come uno strumento di comunicazione strategica: un format innovativo che unisce contenuto, emozione e tecnologia. Attraverso ambienti VR personalizzati, esperienze interattive e percorsi guidati, l’evento racconta in modo diretto e coinvolgente la storia di YouStart, le sue soluzioni e le prospettive future.

E' un’occasione pensata per investitori, prospect e partner per entrare fisicamente, anche se virtualmente, dentro la visione dell’azienda. "Per noi questo evento non è solo una dimostrazione tecnica. È un nuovo linguaggio, un modo autentico per raccontare chi siamo, cosa stiamo costruendo e dove vogliamo arrivare", dichiarano i founder di YouStart, Tommaso Frante e Federico Di Condina. YouStart continua così a posizionarsi come uno dei riferimenti emergenti nella scena XR italiana, confermando il proprio impegno nella digitalizzazione dei processi esperienziali e nella valorizzazione delle tecnologie immersive al servizio del business.