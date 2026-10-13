Zoppas (Ice): "Anche ad Eicma sosteniamo startup e pmi in processo internazionalizzazione"

"Con la nostra presenza alla manifestazione diamo un contributo importante alle startup, che sono le nostre piccole e medie imprese, pronte a mettersi in gioco con le nuove tecnologie. Chi inizia ha la necessità di guardare all'estero per trovare nuovi clienti, ma è fondamentale anche l'attrazione degli investimenti verso l'Italia, un aspetto di cui ci occupiamo e che può davvero fare la differenza". Così Matteo Zoppas, presidente di Ice Agenzia, intervenendo oggi a Milano alla conferenza stampa di presentazione di Eicma 2026, in programma dal 3 all'8 novembre a Rho Fiera.