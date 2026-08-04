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Emanuele Concas

Emanuele Concas

Redattore

Emanuele Concas è un giornalista professionista iscritto all'OdG della Sardegna dal 1993 come pubblicista e dal 2006 professionista.

Presso l'Adnkronos si occupa della Sardegna, dalla cronaca alla politica e sport. In precedenza collabora con testate regionali sarde. Addetto stampa della Provincia di Cagliari, collabora con testate nazionale come La Discussione, L'Indipendente e con il quotidiano Sa Sardigna.com per il quale è inviato a Nassirya a seguito della missione 'Antica Babilonia', con l'emittente Sardegna Uno e successivamente con l'Unione Sarda e unione.it.

Addetto stampa in Consiglio regionale (2004/2014), addetto stampa della Asl 6 di Sanluri (Ca), collabora con testate turistiche nazionali. Dal 2008 al 2019 collabora con l'Adnkronos.

Successivamente con cagliaripad.it, la radio regionale Radio Sintony e con la tv locale Tele Regione .

Dal 1994 al 2004 pubblica tre volumi sulle miniere della Sardegna (Ed. Pezzini Viareggio), nel 2004 per Whtelight Edizioni 'Guida della Sardegna' e 'Nassirya, tragedia e orgoglio'.

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