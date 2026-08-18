circle x black
Cerca nel sito
 

Yael Trepy migliora dopo l'incidente in piscina ma resta in prognosi riservata

Per l'attaccante del Cagliari oggi è prevista la progressiva riduzione della sedazione, qualora si consolidasse il miglioramento respiratorio

Yael Trepy - Ipa/Fotogramma
Yael Trepy - Ipa/Fotogramma
18 agosto 2026 | 12.21
Emanuele Concas
LETTURA: 1 minuti

Il giovane paziente Yael Trepy, ricoverato presso la Terapia intensiva Emergenza urgenza dell’ospedale Santissima Annunziata dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, è ancora sottoposto a sedazione farmacologica, ventilato artificialmente tramite intubazione delle vie aeree, con miglioramento della funzione respiratoria rispetto alla grave insufficienza rilevata al momento del ricovero”. E' quanto comunica l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari in merito alle condizioni di salute del giovane gioatore francese del Cagliari, Yael Trepy.

“Apiretico, prosegue con la terapia antibiotica e gli accertamenti microbiologici. Stabile la funzione cardiocircolatoria. Nella giornata odierna, previa rivalutazione radiologica ed ecografica polmonare, e qualora il miglioramento respiratorio risulti consolidato, è prevista la progressiva riduzione della sedazione, con rivalutazione della risposta clinica del paziente. La prognosi continua ad essere ancora riservata”, conclude il bollettino medico dell'Aou di Sassari.

Il giocatore del Cagliari è ricoverato al Santissima Annunziata di Sassari dal 16 agosto, quando, per cause in corso di accertamento è stato soccorso in una villa di Porto Cervo per un principio di annegamento. Trepy trascorreva alcuni giorni di riposo concessi dalla sociètà rossoblù dopo la partita di Coppa Italia vinta dal Cagliari contro l'Arezzo e avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti ieri insieme al gruppo di Fabio Pisacane.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Calcio Cagliari Trepy Sassari yael trepy come sta trepy le condizioni di trepy
Vedi anche
News to go
Meta e accuse di danni ai minori, si apre lo storico processo negli Usa
Tempesta di fulmini su Roma, le immagini del cielo illuminato a giorno - Video
News to go
Debito pubblico, a giugno nuovo record a 3.207,2 miliardi
Eruzione Etna, nuova bocca nella Valle del Bove: il video della nuvola di cenere vulcanica - Video
Sardegna, nuovo sbarco di migranti tra i bagnanti dopo l'incidente a Su Giudeu - Video
Mercati: seduta incolore, petrolio e oro in rialzo - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Affranto per aver provocato guai a persone a cui tiene" - Video
Trump con George Washington nel nuovo video generato con l'Ia: "Grazie per le tue idee"
Ballando con le stelle, Jimmy Ghione sarà nel cast: "Farò ballare il mondo" - Video
Noemi riprende il tour dopo l'incidente, l'arrivo sul palco con le stampelle: "Mi è mancato cantare" - Video
Attentato Ranucci, l'avvocato di Lavitola: "Non vuole ritrattare ma puntualizzare" - Video
Palio di Siena verso nuovo rinvio, ancora pioggia su piazza del Campo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza