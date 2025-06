Entra in vigore la Legge sull’economia dello spazio

Un passo importante verso la regolamentazione del settore spaziale è stato compiuto con l’entrata in vigore della Legge 13 giugno 2025, n.89, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che regolamenta l’accesso allo spazio extra-atmosferico e le attività spaziali da parte degli operatori pubblici e privati, riconoscendone il valore strategico dal punto di vista geopolitico, economico e militare. Inoltre, la Legge promuove gli investimenti nella nuova economia dello spazio al fine di sostenere la competitività nazionale, favorire la ricerca scientifica e la valorizzazione delle nuove tecnologie. Tra i provvedimenti centrali della nuova normativa, i requisiti e le procedure per ottenere l’autorizzazione a svolgere attività spaziali, il cui ottenimento è subordinato al possesso di determinati requisiti oggettivi di idoneità tecnica ispirati a principi di sicurezza delle attività spaziali in tutte le loro fasi, di resilienza delle infrastrutture satellitari rispetto ai rischi informatici, fisici e di gestione degli incidenti, oltre che di sostenibilità ambientale. Inoltre, è previsto il soddisfacimento di requisiti soggettivi, tra cui l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione a copertura dei rischi con un massimale per ciascun sinistro pari a 100 milioni di euro, riducibile a 50 milioni o 20 milioni per sinistro in caso di attività esclusivamente di ricerca o svolte da startup innovative. Infine, per snellire i procedimenti burocratici, viene stabilito in 120 giorni dalla presentazione della domanda il termine massimo per il rilascio di autorizzazione da parte dei diversi soggetti competenti, tra cui l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Link: Testo della Legge