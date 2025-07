Esito vertice NATO, audizione dei Ministri Tajani e Crosetto

Giovedì 3 luglio, le Commissioni riunite Affari esteri del Senato, Affari esteri e Difesa della Camera, hanno ascoltato il resoconto del vertice NATO tenutosi a L’Aja il 24 e 25 giugno da parte del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto. In sintesi, il Ministro Tajani ha riporta che il vertice ha permesso di rinsaldare l’unità transatlantica e che l’innalzamento del tetto per le spese per la difesa e la sicurezza al 5% del PIL è un passo coraggioso, ma necessario. Su questo tema, ha aggiunto che il raggiungimento del 5% sarà graduale e compatibile con i vincoli di bilancio dello Stato. Il Capo della Farnesina ha quindi ricordato che la NATO ha ribadito il suo sostegno all’Ucraina, al ruolo degli Stati Uniti nel percorso verso la risoluzione del conflitto e alla risoluzione per nuove sanzioni verso la Russia. Per quanto riguarda il Medioriente, è stata accolta con favore la rapida risoluzione del conflitto tra Israele e Iran, mentre su Gaza è stato chiesto di rafforzare il coordinamento del G7 per il cessate il fuoco, mentre si continua a lavorare per ripristinare il pieno accesso a Gaza dell’assistenza umanitaria e l’accoglienza di palestinesi, specie minorenni. Nella sua audizione, il Ministro della Difesa Crosetto ha espresso la crescente preoccupazione per la minaccia rappresentata dalla Russia e del suo rapido aumento nella disponibilità di armamenti e truppe. Inoltre, ha evidenziato il fatto che il vertice NATO ha segnato un momento cruciale di riflessione circa il peggioramento dello scenario di sicurezza globale con la conseguente definizione di nuovi obiettivi di capacità concreti e misurabili, da cui la necessità di un incremento progressivo della spesa per la difesa da portare al 3,5% del PIL e per la sicurezza all’1,5%.

