L’assemblea degli azionisti di Amplifon ha nominato il consiglio di amministrazione per il biennio 2025-2027, determinando in nove il numero dei membri. Sono stati quindi eletti: Susan Carol Holland; Enrico Vita; Giovanni Tamburi; Maurizio Costa; Maria Patrizia Grieco; Lorenzo Pozza; Nina Cortese; Nicola Bedin e Lorenza Morandini. L’assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato di riconoscere al consiglio di amministrazione un compenso complessivo per il primo anno di mandato pari a euro 1.530.000 da imputare ai costi dell’esercizio di riferimento.

Al termine dell'assemblea Susan Carol Holland ed Enrico Vita sono stati nominati rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, in continuità con i precedenti incarichi.