Nel 2025, in linea con un trend di crescita annuale di lungo periodo del 5-7%, le perdite assicurate globali da catastrofi naturali potrebbero toccare i 145 miliardi di dollari, a causa soprattutto di pericoli secondari come forti tempeste, alluvioni e incendi. E' quanto emerge da un'analisi del Swiss Re Institute. Nel 2024, i danni assicurati causati da catastrofi naturali a livello globale hanno raggiunto i 137 miliardi di dollari a causa degli uragani Helene e Milton, delle forti tempeste convettive negli Stati Uniti, degli incendi e delle gravi inondazioni in tutto il mondo.

Il 2025 è iniziato con gli incendi di Los Angeles che hanno causato perdite assicurate stimate in 40 miliardi di dollari.

Mentre a livello globale la gravità delle perdite è in aumento, nel 2024 gli Stati Uniti hanno rappresentato quasi l'80% dei danni assicurati a livello mondiale, a causa della loro vulnerabilità a forti temporali, uragani, inondazioni, incendi e terremoti. A 20 miliardi di dollari, lo scorso anno i danni assicurati a livello globale causati da inondazioni sono stati i terzi più elevati mai registrati dal report sigma del Swiss Re Institute, dopo quelli del 2011 e del 2021. Sebbene le perdite economiche siano più elevate in Asia, i danni assicurati causati dalle inondazioni sono più alti in Europa e lo scorso anno le perdite assicurate legate all'acqua sono state pari a 11 miliardi di dollari (esclusi i danni causati dalle inondazioni legate ai cicloni tropicali), più della metà del totale globale. Dal 2021 si sono verificati quattro eventi alluvionali che hanno causato danni per diversi miliardi di dollari in Europa, tre dei quali nel 2024. Tre inondazioni (in Germania a maggio/giugno, nell'Europa centrale/orientale a settembre e a Valencia, in Spagna, alla fine di ottobre) hanno causato perdite assicurate complessive pari a 9 miliardi di dollari. Il disastro di Valencia è stato l'evento alluvionale più costoso a livello globale dello scorso anno, con danni assicurati pari a 4,7 miliardi di dollari.