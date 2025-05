"Siamo, si può dire, ancora alle prime battute: fatto sta che sono prime battute per noi incoraggianti, mi pare che l'adesione per ora sia inferiore allo 0,02% e quindi ci sembra che non ci sia questo entusiasmo particolare per questa offerta"

"Devo dire che siamo abbastanza sereni, ovviamente dipenderà comunque dall'offerta finale e siamo sicuri che potrà arrivare, anche perché altrimenti ci sentiamo presi un po' in giro da sei mesi. Ma crediamo che alla fine un'offerta vera arriverà". Così l'amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, rispondendo a una domanda nel corso del Consiglio nazionale della Federazione autonoma bancari italiani iniziato oggi a Milano. "Siamo, si può dire, ancora alle prime battute: fatto sta che sono prime battute per noi incoraggianti, mi pare che l'adesione per ora sia inferiore allo 0,02% e quindi ci sembra che non ci sia questo entusiasmo particolare per questa offerta" di Unicredit.

Non manca un riferimento di Castagna al golden power su Unicredit. "Non abbiamo nessuna voce in capitolo direttamente a Golden Power, ma è uno strumento che però esiste da anni, è uno strumento che viene applicato numerose volte, poi ovviamente è molto più mediaticamente interessante trattarlo per le banche, ma si applica a tanti settori". Così l'amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, rispondendo a una domanda sul golden power su Unicredit nel corso del Consiglio nazionale della Federazione autonoma bancari italiani iniziato oggi a Milano. "Se posso scendere al dettaglio, il problema della Russia è un problema che l'offerente ha già da anni e non mi pare una grande novità", sottolinea.

Sui finanziamenti alle imprese, poi dice Castagna, "è un dato di fatto, noi finanziamo al cento per cento le imprese italiane ed è un dato di fatto che la quota che" Unicredit "dedica alle imprese italiane non solo è intorno al 35 per cento ma è anche calante negli anni", afferma. "Ora io non so se si tratta di golden power, ma sicuramente se fossi qualcuno che deve preoccuparsi dello stato di salute del nostro paese, dell'economia del nostro paese, di questi elementi mi preoccuperei".