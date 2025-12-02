circle x black
Cerca nel sito
 

Benetti (Gam): "Fed punta a taglio dei tassi per rispondere a debolezza mercato del lavoro'

sponsor

È atteso per le prossime settimane l'annuncio del nuovo presidente della Federal Reserve. Slitta la pubblicazione dei dati sul lavoro a causa di ritardi della raccolta dei dati

Ipa/Fotogramma
Ipa/Fotogramma
02 dicembre 2025 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il termine dello shutdown degli uffici federali statunitensi è ripresa la pubblicazione dei dati economici e in questa settimana particolarmente importante sarà il dato sull'inflazione. Rilevato con la metrica delle spese per i consumi personali, l'indice preferito dalla Federal Reserve "è utile in vista della riunione del prossimo 10 dicembre - dice all'Adnkronos Carlo Benetti, Market Specialist di Gam -. Al momento il mercato punta a un taglio dei tassi come risposta all'indebolimento del mercato del lavoro".

Cambiamenti in vista anche per la Fed: è atteso per le prossime settimane l'annuncio del nuovo presidente. Slitta la data di pubblicazione dei nuovi dati sul lavoro che sarà il 16 dicembre a causa di ritardi nella raccolta dei dati. Occhi puntati anche alle aziende. In settimana usciranno i dati Pmi relativi al settore manifatturiero e servizi che "saranno importanti per saggiare la qualità dell'attività economica" negli Stati Uniti.

"Resta un contesto comunque di incertezza anche a motivo delle valutazioni azionarie ancora elevate, e con la fuga da New York degli investitori globali l'Europa resta la grande favorita. Si tratta di un'area economica molto diversificata dove le valutazioni sono decisamente più attraenti rispetto agli Stati Uniti" conclude Benetti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
usa fed europa shutdown donald trump pmi dati usa
Vedi anche
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza