circle x black
Cerca nel sito
 

Benetti (Gam): "Fed punta a taglio dei tassi per rispondere a debolezza mercato del lavoro"

sponsor

02 dicembre 2025 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Dopo il termine dello shutdown degli uffici federali statunitensi è ripresa la pubblicazione dei dati economici e in questa settimana particolarmente importante sarà il dato sull'inflazione. Rilevato con la metrica delle spese per i consumi personali, l'indice preferito dalla Federal Reserve "è utile in vista della riunione del prossimo 10 dicembre - dice all'Adnkronos Carlo Benetti, Market Specialist di Gam -. Al momento il mercato punta a un taglio dei tassi come risposta all'indebolimento del mercato del lavoro".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza