Benetti (Gam): "Fed punta a taglio dei tassi per rispondere a debolezza mercato del lavoro"

Dopo il termine dello shutdown degli uffici federali statunitensi è ripresa la pubblicazione dei dati economici e in questa settimana particolarmente importante sarà il dato sull'inflazione. Rilevato con la metrica delle spese per i consumi personali, l'indice preferito dalla Federal Reserve "è utile in vista della riunione del prossimo 10 dicembre - dice all'Adnkronos Carlo Benetti, Market Specialist di Gam -. Al momento il mercato punta a un taglio dei tassi come risposta all'indebolimento del mercato del lavoro".