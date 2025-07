Comparto banche poco mosso. Rimbalza il lusso. Vivaci gli energetici. Scivola Stellantis nel giorno in cui ad Amsterdam l'assemblea dei soci ratifica la nomina di Antonio Filosa ad amministratore esecutivo dell'azienda. Maglia rosa a Iveco, sulla scia dei rumors legati alla possibile vendita da parte della famiglia Agnelli del produttore di camion e veicoli commerciali. Così Piazza Affari supera il giro di boa con un debole guadagno dello 0,4% in attesa dell'apertura di Wall Street che ha chiuso ieri sui nuovi massimi storici. L'Europa si muove contrastata, Francoforte è sotto la parità, -0,13% mentre Parigi cresce sotto lo 0,2% nonostante la fiammata di Kering in mattinata, +4% prima di ridurre i guadagni sull'indiscrezione riportata dal Corriere della Sera di una possibile cessione di Valentino. Passa così in secondo piano il tema dei dazi mentre oltreoceano sono le trimestrali ad attirare maggiormente l'attenzione, in particolare quella di Netflix, che nel pre-market non si accende nonostante conti superiori alle attese e guidance alzata in scia al successo dell'ultima stagione di Squid Game.

Tornando a Piazza Affari, spicca il rosso di Stellantis: -2,48% dopo aver perso oltre il 4% in avvio di seduta, sui minimi del 23 giugno scorso in contemporanea con la ratifica della nomina di Antonio Filosa come amministratore delegato ed executive director del gruppo. Più della nomina incide negativamente la sospensione della produzione della Dodge Hornet nello stabilimento di Pomigliano d'Arco in Campania, e il freno all'export Oltreoceano dovuto alla debolezza del dollaro e dei dazi. Inoltre, secondo voci di corridoio il gruppo franco-italiano avrebbe spostato al 29 luglio il dato sulle spedizioni globali delle nuove vetture accorpandolo ai risultati trimestrali, ulteriore indicatore di incertezza. Si diceva infine di Iveco, +8,9% (dato aggiornato alle 15): la possibile vendita non includerebbe Idv, la divisione della difesa nel mirino di Leonardo (+2,5%) e della tedesca Rheinmetal.