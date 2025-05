Ripartono le borse europee oggi dopo la pausa del primo maggio che ha visto operativa solo Londra. Numerosi i market mover del 2 maggio che potrebbero influenzare i titoli delle diverse piazze finanziarie. Il giappone rende noto il tasso di disoccupazione di marzo; in Italia, Francia, Germania e Spagna esce l'indice manifatturiero di aprile così come quello complessivo dell'eurozona. Per l'Italia viene diffuso anche il tasso di disoccupazione di marzo e la bilancia commerciale non Ue sempre di marzo.

Per l'eurozona sono diffusi anche i dati dell'inflazione di aprile e il tasso di disoccupazione, sempre di aprile. Dagli Usa sono resi noti i salari orari medi di aprile, i non farm payrolls (di aprile), il tasso di disoccupazione e gli ordini delle fabbriche, sempre per lo stesso mese. E' atteso poi il bollettino economico della Bce.